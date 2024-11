A dicembre parte il corso Tecnico Esperto E-Commerce organizzato dalla Confesercenti Vallo di Diano

A dicembre partirà il Corso Tecnico Esperto E-Commerce organizzato dalla Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino. Si tratta di un percorso formativo d’eccellenza che rientra nel Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori,

organizzato da Faidee Consulenze e Formazione in collaborazione con Monaci Digitali srl, che rappresenta una risposta concreta alla crescente domanda di professionalità qualificate nel settore e-commerce, offrendo un’occasione unica per chi desidera intraprendere una carriera nel digitale e contribuire allo sviluppo del proprio territorio.



Il corso, che prevede 210 ore di formazione teorica, fruibili anche a distanza per garantire flessibilità, e 90 ore di tirocinio pratico presso aziende del territorio, è progettato per supportare le aziende locali nel processo di trasformazione digitale. “L’E-Commerce è un settore chiave per il futuro del Vallo di Diano- ha sottolineato Maria Antonietta Aquino, responsabile di Faidee e presidente di Confesercenti Vallo di Diano- Questo corso non solo offre ai partecipanti competenze di alto valore, ma risponde alle esigenze delle aziende locali, rafforzandone la competitività nel mercato moderno. È un’opportunità

preziosa per chi vuole investire nella propria crescita professionale restando

nel territorio”.

“La nostra missione- ha affermato Gianluca Vegliante, fondatore di Monaci Digitali srl- è semplice ma ambiziosa: trattenere i talenti e favorire la crescita professionale qui, a casa loro. Il digitale può trasformare l’economia locale, e questo corso è un passo fondamentale per formare una generazione di professionisti che faccia crescere il Vallo di Diano”.

Per iscriversi o ottenere maggiori informazioni si possono contattare i numeri +39 0975 480426 o +39 333 2655647, oppure inviare un’email a info@faidee.it. Inoltre lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è

raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero +39

0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.