Cagnolino cade in un pozzo a Casaletto Spartano: salvato dai Vigili del Fuoco

Oggi, verso mezzogiorno, un incidente che avrebbe potuto avere un triste epilogo si è trasformato in una storia di speranza e salvezza. La Polizia Municipale di Casaletto Spartano ha ricevuto una segnalazione riguardante un cagnolino intrappolato in un pozzo all’interno di un terreno. L’animale stava guaendo disperatamente, rendendo urgente l’intervento per il suo recupero.

Immediatamente, la Sala Operativa ha attivato la squadra dei Vigili del Fuoco di Policastro e, utilizzando una scala, si sono calati all’interno del pozzo per raggiungere il cucciolo. I caschi rossi sono riusciti a estrarre il cagnolino, che fortunatamente era in in buone condizioni di salute.