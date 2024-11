Incredibile vittoria al cardiopalma per la Valdiano Volley

Ieri sera la Valdiano Volley ha strappato una vittoria memorabile al quinto set all’Asd Pallavolo Battipaglia. Dopo quasi due ore di gioco intenso, i ragazzi di coach Teodoro Cicatelli hanno mostrato carattere e determinazione, superando una serie di momenti difficili per imporsi con un tiratissimo 15- 12 al tie-break contro un avversario mai domo.







La serata è iniziata nel migliore dei modi, con un primo set dominato dai nostri ragazzi, che hanno imposto il proprio ritmo e chiuso velocemente. L’inizio prometteva bene, ma lo sport riserva sempre sorprese! La squadra avversaria ha reagito con grinta, cogliendo un calo di concentrazione e un po’ di disattenzione nei nostri atleti, e riuscendo così a conquistare il secondo. Nel terzo set i gialloverdi hanno ritrovato l’energia e la determinazione necessarie per reagire. Ogni punto è stato una battaglia e, con un appassionante testa a testa, i nostri ragazzi hanno tenuto duro. Il quarto set ha visto nuovamente la reazione degli ospiti e un calo di attenzione da parte dei nostri. Il tie-break è iniziato in salita: i nostri ragazzi hanno subito un parziale di 0-4, con gli avversari in pieno controllo.

La tensione è rimasta altissima, e il punteggio si è alternato punto su punto, ma i ragazzi hanno compiuto l’impresa: tra gli applausi e l’entusiasmo generale! Ogni punto è stato festeggiato come un trionfo, e alla fine la Valdiano ha potuto alzare le braccia al cielo, celebrando una vittoria sofferta ma incredibile.