Sarno, sparano due colpi di fucile per minacciare un gruppo di coetanei: arrestati due giovani

La Stazione Carabinieri di Sarno ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con divieto di comunicazione e monitoraggio tramite braccialetto elettronico. Tale provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, che ha coordinato un’indagine complessa per fare luce su un episodio avvenuto nel centro di Santo.

La sera del 26 febbraio, nei pressi di una yogurteria, due giovani incensurati, aiutati da un terzo individuo attualmente non identificato, hanno compiuto un’azione intimidatoria nei confronti di un altro gruppo di coetanei, motivata da un precedente contrasto. I due sono entrati nel locale, affollato di clienti, con l’obiettivo di costringere le vittime a uscire, probabilmente per aggredirle. Durante l’incidente, uno di loro impugnava un fucile, puntato con inquietante nonchalance sia verso le vittime che verso i presenti e i gestori del locale. Prima di entrare nella yogurteria, il giovane armato ha esploso due colpi in aria, a scopo intimidatorio.

Le telecamere di videosorveglianza pubbliche e private della zona hanno registrato l’intero evento. Le indagini condotte dalla Stazione locale dei Carabinieri hanno portato alla raccolta di significativi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, tramite vari strumenti, tra cui l’analisi dei tabulati telefonici, la raccolta di informazioni da fonti aperte (social network) e il sequestro di telefoni cellulari e vestiti indossati dagli indagati la sera del 26 febbraio, rinvenuti a seguito delle perquisizioni effettuate dai militari.