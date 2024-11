Passa la trivella per l’alta velocità: strade chiuse a Salerno

Il Comune di Salerno ha reso noto sulla sua pagina ufficiale che, stanotte un convoglio eccezionale proveniente dal Porto commerciale dovrà attraversare la città ed è necessaria la collaborazione di tutta la cittadinanza. Si tratta del trasporto dei componenti speciali della prima delle quattro TBM (Tunnel Boring Machine), trivelle destinate allo scavo delle gallerie previste sul tracciato del lotto Battipaglia-Romagnano dell’alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria.



Lunga circa 130 metri, grazie a questa trivella, sarà possibile scavare i tre chilometri della galleria “Saginara”, tra i Comuni di Campagna e Contursi Terme.

A partire dalle ore 16.00 e sino ad avvenuto passaggio del convoglio che avverrà entro le ore 6:00 del mattino successivo, è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli su ambo i lati delle carreggiate nelle principali vie del centro della città di Salerno, mentre dalle ore 22,00 di oggi verrà dato avvio al transito del convoglio eccezionale, prevedendo una chiusura temporanea delle strade oggetto di itinerario e di quelle che si immettono sul percorso in base all’avanzamento dell’automezzo.



Il tracciato complessivo del Lotto 1A prevede la progettazione esecutiva e la realizzazione di trentacinque chilometri di nuova linea ferroviaria tra le città di Battipaglia e Romagnano, su cui i treni viaggeranno fino a 300 chilometri orari. Completano complessivamente il progetto: la costruzione di venti gallerie (di cui otto da scavare con l’impiego di quattro TBM), diciannove viadotti e, a Romagnano, è prevista la realizzazione di un bivio per l’interconnessione della nuova linea con la linea esistente che da Battipaglia va verso Metaponto e Potenza.

Il Lotto 1A della nuova linea AV Salerno-Reggio Calabria rientra tra i progetti strategici per la mobilità sostenibile del Paese, anche in un’ottica di transizione energetica, che contribuiranno ad unire il Nord al Sud del Paese, supportando lo sviluppo e la crescita dei territori e favorendo la competitività dell’Italia, rendendola sempre più interconnessa all’Europa.