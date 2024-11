Scontro tra auto e bici a Capaccio Paestum: morti due giovani

Ancora un incidente mortale a Capaccio Paestum. Nella serata di oggi due giovani hanno perso la vita in un incidente stradale lungo la Strada Provinciale 11, che collega Ponte Barizzo di Capaccio Paestum a Matinella di Albanella. I due ragazzi di origini straniere, di 20 e 23 anni, si trovavano in sella ad una bicicletta elettrica quando sono stati investiti da un’automobile.

L’impatto con l’auto, una Fiat Punto Station Wagon guidata da un 27enne di Altavilla Silentina, è stato talmente violento che uno dei ragazzi è morto sul colpo mentre l’altro è stato sbalzato oltre la carreggiata. Nonostante i tempestivi soccorsi prestati dalla Croce Rossa di Capaccio Paestum, per i giovani non c’è stato nulla da fare e il ragazzo ferito è deceduto durante il trasferimento all’Ospedale “Ruggi d’Aragona”di Salerno. Illeso, invece, il conducente dell’auto che ora è indagato per omicidio stradale.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della stazione di Matinella e del Nucleo Operativo Radiomobile di Agropoli, coordinati dal capitano Giuseppe Colella, insieme agli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Sofia Strafella. Le autorità hanno effettuato i rilievi per chiarire le dinamiche dell’incidente e stanno lavorando per ricostruire con esattezza quanto accaduto.