Un secolo di amore e storia. La comunità di Polla festeggia nonna Rachele per i suoi 100 anni

Il tempo che passa, inesorabile, si ferma negli occhi teneri e ancora vivaci di nonna Rachele Amen. Un secolo di vita alle spalle, trascorso in gran parte con amore accanto al marito Michele. Seduta con placida serenità sulla sua morbida poltrona, nonna Rachele riceve l’abbraccio caloroso e commosso dei suoi figli Pietro, Giuseppe, Gerardo e della figlia Carmela, insieme ai tanti nipoti che riempiono la stanza di affetto.

La festa per il suo centesimo compleanno è stata un momento semplice ma denso di significato, fatto di gesti autentici, di affetto sincero e del desiderio di condividere un traguardo così straordinario. Non sono mancati dolci, leccornie di ogni genere e una torta speciale con tre candeline simboliche. Tra canti, risate e applausi, il soffio deciso e tenace di nonna Rachele ha spento quelle fiammelle, confermando la sua vitalità e il suo spirito indomito.

In un’atmosfera colma di emozione e allegria, nonna Rachele ha ringraziato tutti con baci e carezze, inondando i presenti di un affetto che riscalda l’anima. La sua dolcezza ha toccato anche il cuore del Sindaco di Polla, Massimo Loviso, e del Presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Corleto, che hanno voluto farle visita in questa occasione speciale, portandole in dono ricco mazzo di fiori e la riproduzione del suo atto di nascita, simbolici doni offerti dall’intera Amministrazione Comunale per onorare questa donna straordinaria.

Il Sindaco Loviso ha rivolto a nonna Rachele parole di grande stima e affetto, sottolineando l’onore e la gioia di poter condividere con lei questo importante traguardo. A nome di tutta la comunità di Polla, ha espresso i più sinceri auguri e felicitazioni, celebrando non solo una vita lunga e ricca di esperienze, ma anche un simbolo di storia, amore e resilienza che continuerà a ispirare le generazioni future.