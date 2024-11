A Hera Hora la “Wine Pairing Dinner: il giusto mix tra vino e cucina

A Hera Hora, locale di tendenza situato in via Cristo Re a Polla, si terrà la “Wine Pairing Dinner”, una cena-evento ideata dal ristorante in collaborazione con la Cantina “Vite Colte”. Si tratta di una suggestiva serata di abbinamenti tra i vini della cantina e la raffinata cucina del locale. Il tutto accompagnato da magnifica musica, dal Live Sax di Maurizio Marra che creerà la giusta atmosfera.

Il menù degustazione prevedrà un’entrée di benvenuto, un primo, un secondo e un fine pasto. Ogni pietanza sarà accompagnata dal vino prodotto da “Vite Colte” che meglio si addice al piatto, creando un magnifico abbinamento di gusti e profumi. Il tutto rappresenterà per il cliente più che una cena una vera e propria esperienza. L’appuntamento è per domani, 14 novembre, alle 20:30. Per prenotazioni è possibile chiamare il numero 3770455312.