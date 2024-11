La Finanza dona alla Diocesi di Teggiano Policastro 35 tonnellate di nocciolino da combustione

Nella mattinata odierna, la Guardia di Finanza di Salerno ha donato alla Caritas Diocesana di Teggiano – Policastro oltre 35 tonnellate di nocciolino per uso riscaldamento, da destinare alle persone bisognose.

Si tratta nello specifico di 1.420 confezioni da 25 Kg cadauna di nocciolino da riscaldamento (per impianti biomassa) confiscate, nell’ambito di tre controlli effettuati dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Sala Consilina finalizzati alla tutela dei consumatori e al contrasto alle frodi in commercio, perché prive delle indicazioni in lingua italiana, in violazione delle norme del Codice del Consumo.

Per i prodotti sequestrati, di solito destinati alla distruzione, è stata richiesta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno l’autorizzazione per poterli donare in beneficenza; richiesta prontamente accolta dall’Ente.

Durante le operazioni di consegna, il responsabile della Caritas Diocesana di Teggiano – Policastro ha espresso parole di apprezzamento