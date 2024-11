Aggredito al termine di una riunione sindacale il capo dipartimento della FP Cisl, Pietro Antonacchio 

E’ stato necessario ricorrere all cure dei sanitari dell’ospedale “Ruggi” di Salerno per medicare la profonda ferita alla mano di Pietro Antonacchio, Capo dipartimento della Cisl FP Salerno. Ferite provocate gli provocategli da un altro rappresentante sindacale, salernitano, al termine di una discussione.

Nel corso dell’incontro degli RSU si è acceso il dibattito, tra Antonazzo e l’altro sindacalista. Sembrava che tutto si fosse placato, ma in realtà Antonacchio all’uscita della sala in cui si erano tenuta la riunione, è stato aggredito. Parole grosse, spintoni, una caduta per Antonacchio il quale sarebbe stato addirittura morso ad una mano. Per questo motivo si è reso necessario il ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso dell’ospedale salernitano.