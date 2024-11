Alla Farmacia Borgia con un litro di olio in cambio ricevi due pomate: la simpatica iniziativa

Una simpatica iniziativa è pronta ad accogliere i residenti del Vallo di Diano e paesi limitrofi che si recheranno alla Farmacia Borgia di Silla di Sassano del Dottor Diego Di Novella e del suo staff. Con il suo sorriso capace di infondere serenità, il Dottor Di Novella ha spiegato ai nostri microfoni come l’importanza e il fascino di una tradizione secolare quale la raccolta delle olive e tutto il faticoso processo di estrazione dell’olio che avviene nelle nostre zone rurali, lo abbiano indotto a promuovere tale proposta.

Si tratta, ritornando alle origini del baratto, di uno scambio senza l’intermediazione della moneta e, perché no, approfittando per scambiare qualche chiacchiera sulla produzione annuale: in farmacia si porta un litro di olio ottenuto dalla raccolta e si ricevono due confezioni di pomate antidolorifiche. Un modo diverso e divertente per ringraziare chi, con sacrificio e amore, mantiene viva una tradizione antica e sacra, il cui frutto è uno degli alimenti principi della nostra tavola erroneamente considerato responsabile dell’aumento di peso.



Il Dottor Di Novella ha spiegato che l’olio d’oliva ha molteplici proprietà dai polifenoli che combattono i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare, ha un’azione anti infiammatoria, aiuta a preservare da malattie neuro degenerative, contiene Vitamina E, e no, non fa ingrassare perché contiene grassi mono insaturi, aumenta la sazietà purché usato in quantità moderate e privilegiando metodi di cottura sani.

Potremmo definirla “ritorno alle origini nella vetrina della farmacia”, dal momento che la vetrina della farmacia si trasforma grazie al desiderio di condividere il proprio ricavato con tutti: un esempio tangibile di spirito di condivisione che auspica a diventare una tradizione.