Il Centro Analisi Biochimica protagonista a “Medica” in Germania: il Forum internazionale per l’innovazione nella diagnostica e medicina di laboratorio

Il Centro Analisi Biochimica ha partecipato con successo alla quattro giorni del Forum internazionale “Medica”, che si è svolta dall’11 al 14 novembre scorso a Düsseldorf, in Germania. Un evento che ha visto la presenza di esperti e professionisti del settore medico e della medicina di laboratorio provenienti da tutto il mondo, con l’obiettivo di esplorare le ultime innovazioni e tendenze della sanità globale. Medica è, infatti, uno dei più grandi Forum medici B2B al mondo, con oltre 5.300 espositori provenienti da 70 paesi e circa 83.000 visitatori.

Un palcoscenico ideale per il Centro Analisi Biochimica con le sue tre sedi a Padula, Atena Lucana e Battipaglia, che ha partecipato con una delegazione di esperti guidata dall’amministratore unico il dott. Virginio Albanese, insieme al direttore del laboratorio dott. Marco Cerone, al tecnico di laboratorio dott. Pompeo Di Napoli e al responsabile amministrativo dott. Vito Mastandrea. Durante i quattro giorni di evento, il Centro Analisi Biochimica ha avuto l’opportunità di esplorare un’ampia gamma di prodotti e servizi all’avanguardia, tra cui le novità nei settori dell’imaging medico, della tecnologia e medicina di laboratorio, della diagnostica, dell’informatica sanitaria, della salute mobile e della fisioterapia/ortopedia. “Medica è una vetrina straordinaria per chi lavora nel nostro settore” – ha dichiarato Virginio Albanese – amministratore unico del Centro Analisi Biochimica. ” Abbiamo avuto la possibilità di entrare in contatto con i principali leader mondiali di tale ambito e confrontarci sulle importanti innovazioni tecnologiche più promettenti, come previsto dalle linee guida, che potranno avere un impatto ancora più significativo sulla qualità e sull’efficienza dei servizi diagnostici e di laboratorio che offriamo ai nostri clienti”. Il gruppo di lavoro del Centro Biochimica ha avuto la possibilità di visionare le più importanti novità nell’ambito della diagnostica di laboratorio e dell’informatica sanitaria come l’intelligenza artificiale.

“Questo Forum rappresenta per noi non solo un’opportunità di aggiornamento sulle novità del settore, ma anche un momento di crescita professionale” – ha aggiunto Marco Cerone – direttore del Centro Biochimica. “Abbiamo incontrato professionisti di alto livello e avuto modo di condividere esperienze, idee e prospettive sul futuro della diagnostica e della medicina di precisione”. L’esperienza a Medica 2024 ha sicuramente consolidato la posizione del Centro Analisi Biochimica come attore di riferimento nel panorama delle analisi biochimiche e diagnostiche, favorendo al contempo il dialogo con realtà internazionali all’avanguardia. L’azienda, infatti, proseguirà il suo impegno nell’offrire soluzioni