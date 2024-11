A Sant’Arsenio nasce la Comunità Energetica Rinnovabile

E’ stata ufficialmente costituita la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) di Sant’Arsenio, nella forma di associazione non riconosciuta. Il progetto, fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Sant’Arsenio, guidata dal

sindaco Donato Pica, mira a promuovere l’uso delle energie rinnovabili sul territorio.

Questa iniziativa rappresenta una significativa opportunità per la comunità di Sant’Arsenio, portando con sé numerosi benefici sia in termini ambientali che economici. La partecipazione collettiva alla produzione energetica non solo favorirà un uso più consapevole delle risorse, ma contribuirà anche a ridurre i costi energetici per le famiglie e le aziende.

La Comunità Energetica Rinnovabile, infatti, è aperta all’adesione di aziende, famiglie, associazioni e realtà non profit attive nel comune, creando così un importante strumento di partecipazione comunitaria. Grazie a questa aggregazione, sarà possibile dotarsi di impianti per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, contribuendo attivamente alla transizione energetica.

“Il nostro auspicio – ha sottolineato il sindaco Donato Pica – è che le richieste di partecipazione aumentino, sia da parte delle imprese che di privati cittadini. In questo modo, il progetto diventerà più strutturato e sostenibile nel tempo.Inoltre, è in programma la realizzazione di una centrale fotovoltaica, i cui proventi saranno distribuiti tra i soci. È importante sottolineare che i soci della CER potranno anche usufruire di incentivi per l’installazione di un impianto fotovoltaico nelle proprie proprietà.”