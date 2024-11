Giornata Mondiale della Sindrome di Sanfilippo: all’IC “Camera” una giornata di sensibilizzazione

Il 16 novembre 2024 si celebra la Giornata Mondiale di Sensibilizzazione sulla Sindrome di Sanfilippo, un’opportunità importante per diffondere consapevolezza su questa rara malattia genetica del metabolismo che colpisce i bambini. Una giornata dedicata a tutti i bambini che lottano quotidianamente contro questa malattia e a coloro che ci hanno lasciato, portando nel cuore il loro ricordo.

L’Istituto Comprensivo Camera – Viscigliete di Sala Consilina ha risposto con entusiasmo all’invito dell’Associazione Sanfilippo Fighters, che in Italia rappresenta un faro di speranza e sostegno per le famiglie colpite dalla sindrome. Nella comunità di Sala Consilina, la Sindrome di Sanfilippo è diventata tristemente nota grazie alla storia di Michele e della sua mamma, Erika, il cui coraggio e determinazione sono un esempio per tutti. Tuttavia, nonostante questa testimonianza significativa, c’è ancora molto da fare per diffondere la conoscenza di questa malattia che resta, purtroppo, poco conosciuta.

Come sottolineato dal presidente dell’Associazione Sanfilippo Fighters, “Maggiore è la visibilità, maggiori saranno gli aiuti che riceveremo”. La consapevolezza è il primo passo per mobilitare aiuti e supporto, sia a livello locale che nazionale. Nella giornata di oggi, si è tenuta un’importante giornata di formazione e sensibilizzazione per gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Sala Consilina: con un percorso didattico concepito per stimolare l’interesse e la curiosità degli alunni. Attraverso video, letture di storie vere e spunti di discussione, il progetto si è sviluppato su tre piano: quello cognitivo per stimolare il senso critico degli studenti approcciando tematiche complesse con maggiore consapevolezza; quello emotivo, per promuovere l’empatia e la consapevolezza emotiva, affinché gli alunni possano comprendere profondamente le sfide che affrontano i bambini affetti dalla sindrome e quello etico, per favorire un senso di responsabilità e giustizia, incoraggiando i ragazzi a creare una cultura di aiuto e supporto verso chi vive questa difficile realtà. Le sessioni di sensibilizzazione si sono tenute nell’Aula Magna della Scuola Primaria di Via Matteotti, mentre gli alunni delle classi prime e terze hanno partecipato in attività svoltesi in aula. Nello specifico è stato presentato un video intitolato “Storia di un bambino speciale”, ideato e prodotto dai compagni di classe di Michelino (classe II B – Scuola Secondaria I Grado di Sala Consilina). Questo cortometraggio rappresenta un omaggio emotivo e un prezioso strumento di sensibilizzazione, finalizzato a raccontare la storia di un bambino straordinario e a promuovere una maggiore consapevolezza sulla Sindrome di Sanfilippo.