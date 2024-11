Morte di Francesco Morriello: disposta nuova perizia sullo scooter guidato dal 16enne

La Procura di Lagonegro ha disposto una perizia sullo scooter dal quale è caduto Francesco Morriello, il 16enne di Auletta deceduto a inizio luglio mentre tornava a casa. La morte, in prima istanza, è stata legata a una caduta dal motociclo, ma poche ore dopo la famiglia ha avanzato dei dubbi, e poi presentato delle denunce, su presunte percosse subite dal giovane. L’avvocato Vincenzo Morriello, che difende la famiglia del minorenne, nei giorni scorsi ha presentato una memoria nella quale ha chiesto “che le indagini proseguano attraverso una consulenza per la ricostruzione cinematica dell’impatto la quale, partendo dalle immagini della telecamera, tenuto conto delle deformazioni subite dal ciclomotore e dal casco indossato dalla vittima ricostruisca l’esatta velocità d’impatto e l’eventuale conseguente proiezione del ciclomotore e del corpo”. Nelle memorie il difensore ha confutato le conclusioni dell’autopsia sulla causa della ferite mortali riportate dal 16enne. La perizia sullo scooter – che la famiglia ritiene danneggiato poco rispetto alle conseguenze mortali – si terrà mercoledì prossimo. I genitori di Francesco hanno ribadito più volte che secondo loro – anche in base ad alcune foto di Francesco prima del decesso e messaggi ricevuti – il figlio abbia subito un pestaggio.