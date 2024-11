“PICCOLE COSE, GRANDI CAMBIAMENTI” per la Giornata Mondiale di Sensibilizzazione sulla Sindrome di Sanfilippo.

In occasione della Giornata mondiale di Sensibilizzazione sulla Sindrome di San Filippo, l’Istituto Comprensivo Camera – Viscigliete di Sala Consilina ha accolto l’invito dell’Associazione Sanfilippo Fighters a sensibilizzare e diffondere la conoscenza della Sindrome di Sanfilippo, una malattia genetica rara del metabolismo che colpisce i bambini, attraverso un evento dedicato ai piccoli studenti valdianesi.

Nel Vallo di Diano, la Sindrome di San Filippo è conosciuta per la storia del piccolo Michele e di mamma Erika, di Sala Consilina, ma poche persone ne hanno sentito parlare.

E nell’obiettivo necessario di diffondere questa amara realtà per aumentare informazione e consapevolezza, si è svolto, questa mattina, un evento dedicato: “Maggiore è la visibilità, maggiori saranno gli aiuti che riceveremo” dicono dall’associazione Sanfilippo Fighters, unico punto di riferimento per la sindrome in Italia. Questa mattina, l’Istituto Comprensivo Camera – Viscigliete, ha proposto un percorso didattico attraverso spunti di discussione, visione di video, letture di storie vere al fine di lavorare su tre piani: cognitivo – per stimolare senso critico; emotivo – volto a promuovere consapevolezza emotiva ed empatica e etico – per favorire senso di responsabilità e giustizia.

Gli alunni delle classi seconde, accompagnati dai rispettivi docenti, si sono recati alla scuola primaria di via Matteotti, ove presso l’Aula Magna, si é tenuto l’evento di sensibilizzazione. Dopo aver proposto lo spunto iniziale, i ragazzi e le ragazze sono state coinvolte in un momento di condivisione. Gli alunni delle classi prime e terze, nelle rispettive classi, hanno, invece, svolto le proposte di attività caricate su PC. É stato anche presentato il Video – “Storia di un bambino speciale” ideato e prodotto dai compagni di classe di Michelino (classe II B – Scuola Secondaria I Grado- Sala Consilina) al fine di raccontare la storia di un bambino straordinario e diffondere consapevolezza.