Protocollo medico “Mixed By Erry”: la musica come analgesico nei pazienti in Pronto Soccorso

E’ partito tutto dal Cto dell’Azienda Ospedaliera dei Colli a Napoli, più precisamente dal dottor Mario Guarino: l’istituzione di un protocollo per la gestione del dolore dei pazienti da parte della Medicina d’Emergenza-Urgenza ispirato ai fratelli Frattasio dal nome “Protocollo Mbe, Mixed By Erry”.

Un protocollo sulla sedazione procedurale che diventa strumento quotidiano a difesa dei malati e dei medici ed infermieri d’emergenza-urgenza che ha fatto subito eco in un altro centro ospedaliero, quello di Ferrara dove è stata discussa la prima tesi di specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza sul protocollo MbE avente come correlatore Michele Spampinato.

“Oggi i medici d’urgenza hanno una forte identità e sono ricercati perché necessari. Mixed by Erry è diventato un protocollo di sedazione procedurale nato al CTO di Napoli ed è sempre più conosciuto in tanti Pronto Soccorso”queste le parole del Dottor Guarino , che conclude : “Qualcuno dice che fare il medico d’urgenza a Napoli è fisiologico. Il problem-solving come stile di vita nell’ affrontare emergenze quotidiane da sempre, di certo aiuta e stimola anche a cercare innovazioni e “scugnizzerie”, come dice il maestro Fernando Schiraldi. La musica è iniziata” .

Abbiamo raggiunto i fratelli Frattasio che si dicono entusiasti per questo evento da loro interpretato come una sorta di riscatto per le loro vite: loro che sono stati in passato indicati come “Pirati della musica” e che oggi invece rappresentano la cura analgesica per pazienti che a partire da oggi assoceranno il nome “Mixed By Erry” ad un protocollo medico che si occuperà dei loro traumi.

Enrico, Angelo e Peppe Frattasio infine ricordano con un sorriso il Vallo di Diano, Polla e Sala Consilina tra tutte, dove circa ventisei anni fa arrivavano le loro audiocassette con tanto di selezione personalizzata “Vallo di Diano” . Tra i prossimi progetti, un evento a Milano e incrociando le dita, lo facciamo anche noi insieme a loro, il palco Sanremese.