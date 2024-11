Sala Consilina. “Una speranza”: un libro per raccontare 27 anni di inclusione, lavoro e impegno sociale

Sabato 16 novembre alle ore 10:00, presso il Centro Una Speranza a Sala Consilina, si terrà la presentazione del libro di Mimmo Calicchio, “Una speranza: La casa delle relazioni e delle occupazioni”. Questo libro non è soltanto una raccolta di storie, ma un viaggio emozionante nelle origini di un progetto nato 27 anni fa, diventato nel tempo un punto di riferimento per la comunità e per la tutela dei diritti delle persone con disabilità.

La missione dell’Associazione “Una Speranza” si basa su un obiettivo essenziale: costruire una rete di servizi per rispondere alle esigenze quotidiane del “durante” e del “dopo di noi”. L’obiettivo è garantire una vita dignitosa alle persone con disabilità, rispettandone le capacità e aspirazioni, anche quando parenti e amministratori di sostegno non saranno più in grado di seguirle.

Per realizzare questa visione, l’Associazione ha costruito il Centro “Una Speranza”, una struttura di quattro piani circondata da due ettari di terreno a Sala Consilina, che oggi rappresenta un modello concreto di welfare territoriale. Inoltre, ha promosso la nascita della Cooperativa “Natura Solidale”, una realtà dedicata all’inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate. La cooperativa gestisce una fattoria sociale che produce cibo di qualità e offre ospitalità, unendo agricoltura, accoglienza e inclusione in un modello virtuoso di economia solidale.

Il libro di Mimmo Calicchio racconta come tutto questo è nato e cresciuto: una storia fatta di impegno, legami e sogni condivisi che hanno permesso di costruire una “casa” aperta a tutti, in grado di offrire nuove possibilità. Non si tratta solo di celebrare il passato, ma anche di immaginare il futuro, esplorando come questo progetto possa continuare a evolversi.

La presentazione sarà un’occasione speciale per riflettere sul significato dell’inclusione e dell’impegno sociale oggi. “Una Speranza” non è solo un nome: è un ideale che ha dato un senso a tante vite, creando uno spazio in cui relazioni, lavoro e occupazioni diventano il motore di una crescita collettiva e sostenibile.

All’evento saranno presenti, oltre all’autore, figure istituzionali e rappresentanti della comunità che da anni sostengono il progetto. Aprirà l’incontro il Sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, insieme ai consiglieri regionali Tommaso Pellegrino e Corrado Matera. A dialogare con Mimmo Calicchio interverranno Michele Di Candia, Presidente del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni, Antonio Domenico Florio, Direttore del Consorzio Sociale, Rosa Mega, Responsabile delle Politiche Sociali del Comune di Sala Consilina, Antonia Autuori, Presidente della Fondazione di Comunità Salernitana, e Gianfranco Santopaolo, Presidente dell’Associazione “Una Speranza” OdV. A moderare l’incontro sarà Marianna De Vita, Responsabile del Centro Una Speranza, che guiderà la conversazione con passione e curiosità.