Tragedia a Montecorvino Pugliano: 61enne perde la vita incastrato in un macchinario

Non ce l’ha fatta Gennaro Buono, l’operaio di 61 anni che lo scorso 6 novembre era rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro presso l’azienda Cerrato, situata a Pagliarone di Montecorvino Pugliano. Dopo un intervento chirurgico che ha portato all’amputazione della gamba destra, le sue condizioni sono rimaste critiche e, nonostante gli incessanti sforzi dei medici dell’ospedale Ruggi di Salerno, oggi è stato registrato il decesso.

L’incidente si è verificato alcuni giorni fa, quando Gennaro Buono è rimasto incastrato con la gamba in un macchinario. Immediate sono state le operazioni di soccorso che hanno portato l’uomo in ospedale, dove i sanitari hanno tentato di fare il possibile per salvargli la vita. La notizia della sua tragica scomparsa ha colpito profondamente la comunità locale e i suoi colleghi di lavoro, che lo ricordano come una persona dedita al suo lavoro e sempre disponibile.