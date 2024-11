Dall’Etiopia al centro oncologico di Rionero, la storia del giovane paziente africano ricoverato in Basilicata

Una storia di solidarietà e di grande umanità, é quella del giovane paziente etiope ricoverato ieri all’Irccs Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata. Si tratta di un importante atto di solidarietà fortemente voluto dall’assessorato alla Salute e Politiche della Persona della Regione Basilicata e dalla direzione generale del Crob.



W.D.B. è un ragazzo di 16 anni appena arrivato, insieme ai suoi familiari, in Italia, per essere curato nell’Unità Operativa di ematologia. Il suo caso è stato segnalato dal dottor Pietro Venezia, medico volontario in Etiopia, che ha chiesto alla Regione Basilicata la possibilità di ricoverare il giovane in ambiente specialistico.



L’arrivo in Basilicata è stato preceduto da un iter burocratico non semplice, considerando la complessa situazione geopolitica etiope dove si stanno ancora affrontando le conseguenze della guerra civile tra la regione etiope del Tigrai e il Governo di Addis Abeba che ha portato alla distruzione delle infrastrutture sanitarie lasciando gli abitanti in una condizione di povertà e carestia diffusa. Il ragazzo e la sua famiglia nell’intervallo tra un ricovero e l’altro, della durata di circa sei mesi, saranno ospitati dalla Diocesi di Melfi, Rapolla, Venosa.