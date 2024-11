Il comune di Caselle in Pittari ospiterà gli studenti di Geologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

L’amministrazione comunale di Caselle in Pittari ospiterà anche quest’anno gli studenti di geologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Dal 14 al 17 novembre il territorio comunale cilentano infatti, ospiterà circa 10 studenti del Corso di Cartografia Digitale e Sistemi Informativi Territoriali della Laurea Triennale in Scienze per la Natura e l’Ambiente, curriculum in Guide Ambientali Escursionistiche, guidati dal prof. Ettore Valente. “Il sistema carsico del medio Bussento presenta numerose peculiarità geologiche e geomorfologiche uniche nel territorio nazionale, e ben si presta ad essere visitato sia da escursionisti, ma anche e soprattutto da studenti che devono imparare a riconoscere quali sono gli elementi principali del paesaggio, il loro significato scientifico, e a trasmettere queste informazioni a eventuali fruitori quali turisti ed escursionisti.

La presenza poi del sito archeologico di Laurelli aumenta la valenza scientifica del territorio, per cui Caselle in Pittari ha tutto per fungere da palestra per la crescita scientifica di future generazioni di geologi e naturalisti”- dichiara il professore Ettore Valente. Grande soddisfazione e orgoglio viene espressa dall’amministrazione comunale di Caselle in Pittari e infatti l’obiettivo della comunità è quello di rendere il territorio un Centro di Alta formazione permanente su tematiche che possano sempre di più valorizzare il territorio e le risorse storico-naturali che lo caratterizzano. L’obiettivo inoltre è quello di creare un turismo responsabile affinché i visitatori stessi abbiano a cuore le bellezze del territorio e le rispettino. “La presenza degli studenti della Federico II va a sommarsi al recente Raduno Internazionale Syphonia 2024 che ha visto la partecipazione di oltre 1000 speleologi provenienti da tutta Europa, alla consolidata partnership con l’Università degli Studi di Fisciano per la valorizzazione del nostro sito archeologico di Laurelli, agli scambi culturali in ambito bandistico grazie alla collaborazione con la locale Associazione Giuseppe Verdi, alla Summer Camp in ambito speleologico realizzato dall’associazione Tetide e dalla Cooperativa Labor Limae, e a tantissime altre iniziative che vedono un nostro sostegno logistico ed economico, anche grazie a una misura dedicata nell’ambito del Progetto PNRR “Il Borgo dell’Accoglienza”, al quale nel frattempo si sono aggiunti ulteriori finanziamenti come ad esempio “Borghi: salute e benessere” conclude orgoglioso il primo cittadino Giampiero Nuzzo.