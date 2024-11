La “Gentilezza del “Sasso” l’iniziativa della scuola di Sasso di Castalda, per costruire una società più gentile e inclusiva

Una serie di attività educative ispirate a valori quali rispetto, empatia e solidarietà é quanto previsto dall’iniziativa “la Gentilezza del “Sasso”, con cui la Scuola dell’infanzia primaria e secondaria di primo grado di Sasso di Castalda celebra la Giornata della Gentilezza e annuncia con orgoglio, l’inizio di un progetto che promuove la gentilezza come valore fondante dell’educazione e della convivenza civile.

“Costruiamo Gentilezza”, questo è il nome del progetto nazionale che nasce dall’idea che la gentilezza, intesa come un gesto quotidiano di rispetto, l’empatia e la cooperazione, siano un potente strumento educativo in grado di migliorare le relazioni tra gli individui all’interno della comunità. Attraverso il gioco, che è il principale mezzo di apprendimento per i bambini, l’iniziativa mira ad insegnare a bambini e ragazzi l’importanza dei piccoli gesti quotidiani di gentilezza, per la creare un ambiente scolastico positivo, contrario al bullismo e a qualsiasi forma di discriminazione.

Ogni gioco sarà accompagnato da momenti di discussione e riflessione guidata, durante i quali gli studenti saranno invitati a condividere le loro esperienze e a raccontare episodi di gentilezza che hanno vissuto o osservato. Ma il progetto non si ferma qui, avrà infatti anche una ricaduta sulla comunità nel suo insieme, coinvolgendo insegnanti, genitori e comunità nella promozione di valori fondamentali come il rispetto, la solidarietà e la collaborazione. Grazie all’adesione a questo progetto, la scuola di Sasso di Castalda, si conferma un luogo dove si promuovono valori di civiltà e armonia.