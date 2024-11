Chiusura al transito di un tratto della tangenziale di Salerno per indagini tecniche

Nell’ambito dei controlli periodici eseguiti da Anas su opere della rete viaria in gestione, lungo la Tangenziale di Salerno (SS18) sono stati programmati approfondimenti tecnici nella galleria ‘Masso della Signora’.

Per l’esecuzione di tali indagini, a partire da questa notte e fino a giovedì 21 novembre, nella fascia oraria notturna compresa tra le 22.00 e le 6.00 del giorno successivo, sono pertanto necessarie chiusure al transito.





In particolare, nelle notti di oggi e domani martedì 19 novembre, sarà chiuso al transito, in direzione di Pontecagnano, il tratto compreso tra il km 55,350 ed il km 56,630, con uscita obbligatoria allo Svincolo di Rione Petrosino.

Nelle notti di mercoledì 20 e giovedì 21 novembre, invece, sarà chiuso al transito, in

direzione di Fratte/Autostrade, il tratto al km 56,850, con uscita obbligatoria allo

Svincolo di Sala Abbagnano – Torrione.