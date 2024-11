Detenzione e spaccio di droga: 18enne di Pollica ai domiciliari

Il Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania hanno arrestato per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio” un 18enne di Pollica in quanto, controllato alla guida di un veicolo, trovato nella disponibilità di circa 13 grammi di hashish, già suddivisa in dosi, nonché 0,15 grammi di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rivenire ulteriori 13 grammi di hashish, nonché un bilancino di precisione e circa 900 euro in contanti. Lo stesso è stato posto ai domiciliari in attesa della convalida dell’arresto.