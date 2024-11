Sanità, Pellegrino: “Necessario ampliare l’offerta formativa per le professioni sanitarie nella provincia di Salerno”

“Investire nella formazione e ampliare l’offerta formativa universitaria dedicata alle professioni sanitarie nella provincia di Salerno deve diventare una priorità. La Regione Campania è chiamata a mobilitare tutte le risorse disponibili per sostenere quest’iniziativa. Il nostro territorio ha bisogno di opportunità formative adeguate, in modo da garantire ai giovani un accesso più diretto a queste professioni, rispondendo così alla crescente richiesta di personale qualificato nel settore sanitario e assicurando livelli essenziali e uniformi di assistenza per i cittadini campani.” Queste le parole di Tommaso Pellegrino, Capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale della Campania, durante il suo intervento al Congresso dell’Ordine delle Professioni Sanitarie della Provincia di Salerno.

“Attualmente, presso l’Università di Salerno, sono attivi solo due corsi di laurea per le professioni sanitarie, riservati ai tecnici di radiologia e ai tecnici di laboratorio – ha precisato Pellegrino. È fondamentale che questa situazione cambi: su 18 corsi complessivi previsti, Salerno deve poter offrire un’offerta formativa più ampia, capace di rispondere alle esigenze di un settore cruciale per il benessere della nostra comunità.”

“Desidero esprimere la mia gratitudine al Presidente dell’Ordine TSRM e PSTRP di Salerno, Carmine Pecoraro, e a tutto il suo direttivo, nonché al vicepresidente nazionale degli igienisti dentali e tesoriere dell’Ordine, Alfonso Santonicola, per l’organizzazione di questo importante momento di confronto, dal quale la politica deve saper trarre ispirazione per formulare proposte atte a garantire una sanità pubblica sempre più efficiente e qualificata – ha concluso il Capogruppo di Italia Viva.”