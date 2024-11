Si preannuncia un fine settimana difficile per i tanti che si appresteranno a viaggiare in treno, in particolare dai principali snodi campani di Napoli e Salerno. Un nuovo sciopero è stato proclamato da sindacati autonomi dalle ore 21 di sabato 23 alle ore 21 di domenica 24 novembre.

La decisione, comunicata da Ferrovie dello Stato, è stata confermata dal sindacato Usb e coinvolgerà “tutto il personale delle società del gruppo e delle altre aziende che operano nel settore ferroviario sul territorio nazionale”, spiega una nota della sigla sindacale. In particolare, lo sciopero riguarderà il personale del gruppo Ferrovie dello Stato e di Trenitalia, incluse Trenitalia Tper e Trenord, cioè le società del trasporto pubblico locale dell’Emilia Romagna e della Lombardia. Per sapere quali saranno le tratte interessate dall’agitazione, dunque, bisognerà attendere le future comunicazioni da parte dei vettori aderenti. Alla contestazione, inoltre, parteciperanno anche i treni Italo. In merito, la società di trasporto, sul proprio sito ufficiale, ha comunicato: “In vista della proclamazione di sciopero previsto dalle 21.00 del 23/11/2024 fino alle ore 21.00 del 24/11/2024 al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori di Italo, si pubblica la lista dei treni garantiti”.

L’agitazione di sabato e domenica prossima «si colloca dentro la vertenza per il rinnovo contrattuale nazionale delle attività Ferroviarie, portato avanti da un fronte ampio di sigle di base» spiega l’Usb. Gli enti che hanno indetto lo sciopero, infatti, chiedono il rinnovo del contratto collettivo nazionale, scaduto da tempo, e rivendicano condizioni contrattuali migliori, oltre a una maggiore tutela per la salute e la sicurezza dei propri dipendenti.