Salerno, il 21 novembre, celebrazioni della “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri, e della “giornata dell’orfano”

Il 21 novembre, alle ore 17:00, presso la Parrocchia Gesù Redentore di Salerno, in

viale Francesco Carnelutti, sarà celebrata dall’Arcivescovo Metropolita di Salerno Monsignore Andrea Bellandi, la Santa Messa in occasione della festività della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri, e della “giornata dell’orfano”.

Sotto il nome “Virgo Fidelis” la Vergine Maria è divenuta Patrona dell’Arma dei Carabinieri dall’11 novembre 1949, data di promulgazione del Breve relativo di Papa Pio XII, che in tal senso aveva accolto il voto unanime dei cappellani militari dell’Arma e dell’Ordinario Militare per l’Italia. Il titolo di “Virgo Fidelis” era stato sollecitato in relazione al motto araldico dell’Arma “Fedele nei secoli”. La ricorrenza della Patrona è stata fissata dallo stesso Pontefice il giorno 21 del mese di novembre, in cui cade la Presentazione di Maria Vergine.