Analisi dell’Arpab sulle acque del fiume Basento: non sono emerse criticità

Continua l’emergenza idrica in Basilicata. L’Unità di Crisi, che ha come presidente e commissario Vito Bardi, si è riunita nuovamente con i 29 sindaci dei comuni interessati dalle restrizioni all’erogazione per discutere delle analisi effettuate sulle acque del fiume Basento dall’Arpab una settimana fa. I risultati, come ha annunciato il direttore generale dell’Arpab, Donato Ramunno, sono in linea con quelli già effettuati precedentemente anche se alcuni valori, come tensioattivi e fosfati, sono al di sopra della norma. Nessun tipo di preoccupazione, invece, per quanto riguarda la radioattività.

Oggi sarà riempita anche la vasca del “Camastrino” e verranno effettuate nuove analisi di Acquedotto Lucano. Nel caso in cui non dovessero essere rilevati degli elementi di pericolo, nella giornata di venerdì la risorsa idrica arriverà al potabilizzatore dove dovrà subire i trattamenti per poter diventare potabile. Nel fine settimana, inoltre, bisognerà svuotare tutti i serbatoi prima del miscelamento e per questo motivo sabato e domenica ci saranno ulteriori restrizioni. Sabato l’acqua sarà erogata dalle 7 alle 20, mentre domenica dalle 7 alle 15. Successivamente, se le analisi relative all’acqua del potabilizzatore dovessero avere esito positivo, a partire da lunedì mattina verrà erogata l’acqua proveniente dal Basento.