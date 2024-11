Confesercenti Vallo di Diano informa. Tirocini Gol: al via 4 progetti a Roscigno e 5 ad Ottati

La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, rende noto che hanno preso il via oggi quattro progetti di tirocinio per il Comune di Roscigno e cinque progetti per il Comune di Ottati, nell’ambito del programma Gol, Garanzia Occupabilità Lavoratori: azione prevista dal PNRR con l’obiettivo di favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate.



“Con grande soddisfazione – afferma la presidente Aquino – oggi hanno preso il via i progetti di tirocinio Gol per due comuni delle Aree Interne del Cilento e degli Alburni: Roscigno e di Ottati. Questo importante progetto di inclusione sociale avrà durata di 12 mesi e sarà completamente a spese della Regione Campania. La nostra azione nella divulgazione, attivazione e gestione di questa importante misura conferma ancora una volta il nostro

impegno e il nostro contributo per la crescita del territorio, soprattutto delle Aree Interne. Un ringraziamento particolare va all’amministrazione Guadagno del Comune di Ottati e all’amministrazione Palmieri del Comune di Roscigno”.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero +39 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.