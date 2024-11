Sergio Ignoto e Assunta Petrosino protagonisti della nuova puntata di “Oltre… al di là delle apparenze”

Venerdì 22 novembre, su Italia2news, andrà in onda una nuova puntata di Oltre … al di là delle apparenze, la rubrica di approfondimento giornalistico della nostra emittente televisiva. Il titolo della puntata, “Due storie di sport, due storie di vita”, introduce il racconto di due atleti che, attraverso la forza di volontà e la passione, sono riusciti a superare ostacoli enormi, trasformando le proprie difficoltà in occasioni di rinascita.

Il primo protagonista di questa puntata è Sergio Ignoto, originario di Buonabitacolo, un atleta che ha fatto della sfida con se stesso e dell’amore per lo sport il motore della sua vita., Nel 2010, però, la sua vita cambia radicalmente: un tragico incidente sul lavoro gli causa la perdita della gamba destra. Un evento che lo costringe a confrontarsi con un nuovo modo di vivere, segnato dall0 sofferenza e dall’incertezza, ma che non riesce a spegnere la sua determinazione. Dopo anni di lotte fisiche ed emotive, Sergio riesce a rialzarsi, riscoprendo la sua passione per la pallavolo, che aveva coltivato sin dai tempi delle scuole medie. La sua carriera prende una nuova piega quando, grazie a un incontro su Facebook con un allenatore di Sitting Volley, decide di mettersi alla prova con il volley paralimpico. Poco dopo, il suo talento viene notato da un dirigente della Nazionale Italiana di Sitting Volleyball, e nel 2015 viene convocato per i Campionati Europei di Sitting Volleyball a Warendorf, in Germania. Oggi Sergio è campione italiano.



La seconda storia protagonista di questa puntata è quella di Assunta Petrosino, un’altra atleta che ha conquistato il cuore degli appassionati di sport con la sua forza e determinazione. Originaria di Montesano sulla Marcellana, Anna è conosciuta come la donna più forte d’Italia. Nata nel 1987, Anna è una delle atlete di riferimento nel suo campo e ha portato la sua passione per lo sport a livelli straordinari. La sua carriera è fatta di successi e di sacrifici, ed è diventata un esempio per tutti coloro che, come lei, credono nel potere della perseveranza e del duro lavoro. Con un impegno che l’ha portata a superare numerosi ostacoli, Anna è oggi una delle figure più ammirate nel panorama sportivo del sud Italia.



La nuova puntata di “Oltre … al di là delle apparenze”, che racconta queste due incredibili storie di vita e di sport, andrà in onda venerdì 15 novembre, subito dopo il TG delle 19:55, con repliche il sabato alle 15:00 e la domenica alle 17:00 e alle 23:15 circa.