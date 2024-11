Celebrata a Sala Consilina la “Giornata Nazionale degli Alberi”

Sono state circa 95 le piante di alloro consegnate ai bambini nuovi nati a Sala Consilina durante la “Giornata Nazionale degli Alberi”, l’evento organizzato dall’Associazione Unione Giuristi Cattolici Italiani sezione di Sala Consilina, dall’Osservatorio Europeo del Paesaggio con il patrocinio del Comune di Sala Consilina e promosso da Legambiente e dai Lions Sala Consilina-Vallo Di Diano, ha celebrato l’importanza dell’albero.

“A Sala Consilina negli ultimi anni sono stati tagliati gli alberi e non messi a dimora, questo e il vasto incendio che ha bruciato circa 400 ettari di bosco pone le basi per un grave dissesto idrogeologico” chiosa l’Avvocato Angelo Paladino, Presidente UGCI sezione di Sala Consilina, “L’iniziativa della Giornata Nazionionale degli Alberi coinvolge i bambini perchè sono il nostro futuro e devono crescere nel rispetto della natura” conclude.

Per Michele Buonomo ,Legambiente Nazionale, la Giornata Nazionale degli Alberi a Sala Consilina ha un significato particolare, “Sono anni che l’iniziativa viene portata avanti, così come prescrive la legge ma a volte la sensibilità delle persone, come qui in questo caso va oltre la normativa. Piantare un albero ha un valore concreto, per ogni messa a dimora c’è una restituzione di ossigeno, e non solo: gli alberi rendono la città e i paesi più vivibili”.

L’iniziativa “Voluta fortemente” come afferma Don Domenico Santangelo- Consulente Ecclesiastico UGCI sezione Sala Consilina, è patrocinata dal Comune. “Donare un albero ai nuovi nati di Sala Consilina è stata un’esperienza emozionante” riconosce il primo cittadino Domenico Cartolano.