In vista del Natale, la Guardia di Finanza sequestra 150mila prodotti non sicuri

Con l’approssimarsi del Natale la Guardia di Finanza di Salerno ha deciso di intensificare i controlli sulla sicurezza dei prodotti che verranno acquistati per questa festività. Lo scopo è quello di contrastare il commercio di articoli non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti.

Nell’ambito di questi interventi, nei giorni scorsi le Fiamme Gialle della Compagnia di Scafati hanno rinvenuto e posto sotto sequestro, in due negozi situati nei comuni di Scafati e di San Valentino Torio, quasi 150 mila articoli, tra cui maschere, gadget e accessori vari, privi delle necessarie certificazioni, delle indicazioni e delle avvertenze per l’uso previste dalla normativa, posti in vendita in violazione dei dettami del Codice del Consumo.

I prodotti commercializzati in vista delle festività natalizie sono stati così e ritirati dal mercato; i titolari degli esercizi commerciali sono stati invece segnalati alla competente Camera di Commercio per l’irrogazione delle previste sanzioni amministrative.