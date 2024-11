La Pro Loco di Buccino conquista un grande successo con il progetto “Volcei Wine Jazz”

La Pro Loco di Buccino ha ottenuto un prestigioso riconoscimento per il progetto “Volcei Wine Jazz”, che è stato approvato nell’ambito dell’Avviso Pubblico promosso dall’Agenzia Regionale Campania Turismo. Il progetto è stato inserito nella graduatoria finale delle proposte finanziate, come da decreto n. 303 del 14 novembre 2024 del Direttore Generale dell’Agenzia.

“Un risultato straordinario, frutto del lavoro svolto dal nostro responsabile di progettazione, il quale con grande competenza riesce a trasformare in realtà idee progettuali che, oltre ad essere finanziate, si posizionano tra le prime della graduatoria”, ha commentato il presidente della Pro Loco di Buccino Volcei Aps, Arch. Giancarlo Schiavone.

Su un totale di 188 proposte presentate da tutta la Campania, solo 57 sono state ammesse a finanziamento. Di queste, un terzo proviene dal terzo settore, con una forte presenza delle pro loco campane. La Pro Loco di Buccino, in particolare, si distingue per il suo impegno nella valorizzazione del territorio e della cultura locale, contribuendo con il Volcei Wine Jazz Festival a rafforzare l’offerta culturale e turistica della regione. Un riconoscimento speciale va alla segreteria regionale dell’UNPLI Campania e al presidente Luigi Barbati, grazie al cui supporto 11 progetti di pro loco campane sono stati ammessi al finanziamento, pari a circa un quinto dei fondi disponibili, che ammontano a circa 550.000 euro.

Il Volcei Wine Jazz Festival, nato nel 2010 a Buccino, è diventato uno degli eventi più significativi della regione, non solo per la sua dimensione musicale, ma anche per la sua capacità di coinvolgere numerose realtà locali. Il festival è un’importante vetrina per le tradizioni musicali e vinicole del territorio, riscoprendo la storicità di questi due pilastri culturali che da sempre simboleggiano la convivialità e lo scambio culturale.

L’edizione che ha ottenuto il finanziamento rappresenta la tredicesima edizione del festival, con un programma ricco di eventi che spaziano da concerti e jam session a masterclass, seminari e incontri con artisti e giovani talenti emergenti. Andrea Rea, Art Director del Festival, selezionerà i musicisti che, oltre a esibirsi sul palco, parteciperanno a tutte le attività del festival. Tra le novità di quest’anno, ci sarà un concorso per nuovi talenti del jazz italiano, masterclass tenute da musicisti di fama internazionale, una mostra artistica, un’esposizione fotografica e itinerari culturali alla scoperta delle bellezze del territorio.

Oltre a una proposta musicale di altissimo livello, il festival si distingue anche per il suo impegno nella promozione del territorio, attraverso degustazioni guidate di vini tipici campani e non solo. Il Volcei Wine Jazz Festival si pone come obiettivo anche la sensibilizzazione al consumo responsabile di alcolici, grazie alla collaborazione con l’Automobile Club d’Italia e la Croce Rossa Italiana. Saranno organizzati incontri informativi sul tema del “Bere Responsabilmente”, corredati da attività interattive, tra cui simulatori 3D per testare le capacità di guida in diverse condizioni di alcolemia.

Il Volcei Wine Jazz Festival rappresenta un’importante occasione di sviluppo per il turismo culturale, enogastronomico e naturalistico del territorio, coinvolgendo numerosi partner tra cui enti del terzo settore e istituti scolastici con indirizzo musicale. “Grazie alla sinergia tra musica, storia, tradizioni locali e innovazione sociale, il festival è un vero volano per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico di Buccino e dell’intera Campania”, ha sottolineato il presidente Schiavone, evidenziando come il progetto miri a rafforzare l’appeal turistico della regione, promuovendo un’offerta esperienziale unica, all’insegna della qualità, della sostenibilità e della consapevolezza.