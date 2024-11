Morto il cane trovato in fin di vita a Ceraso. Il sindaco: “Disposta l’autopsia”

Non ce l’ha fatta Paolo, il cane che nei giorni scorsi era stato trovato in fin di vita a Ceraso. Il cane è morto ieri sera nella clinica veterinaria di Roccagloriosa, dove si trovava dopo essere stato ricoverato in gravi condizioni e dove era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. La notizia- come riporta “Il Mattino”- ha suscitato sgomento e profonda commozione tra gli abitanti, per i quali Paolo era diventato una sorta di mascotte. Il randagio era amato da tutti ed era diventato un simbolo di affetto e familiarità per gli abitanti di Ceraso, che lo consideravano parte integrante della comunità.

Sono molti gli interrogativi sulle circostanze che hanno portato alla sua morte. In un primo momento si era parlato di ferite da arma da fuoco, ma non è stato ancora possibile verificare questa versione. Il sindaco di Ceraso, Aniello Crocamo, ha spiegato che l’amministrazione comunale ha richiesto un esame autoptico per accertare le cause del decesso. “È necessario fare piena luce sull’accaduto. La comunità è sconvolta e merita risposte chiare, sia per onorare la memoria di Paolo che per garantire giustizia” ha dichiarato il sindaco.