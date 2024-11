Le tre emozioni di Michele Albanese a un mese dal passaggio di consegna con Cono Federico

Tre forti emozioni per il direttore generale della Bcc Monte Pruno, Michele Albanese, a circa un mese dal termine del suo ruolo per poi diventare presidente della Fondazione Monte Pruno. La più forte, ovviamente riguarda il giorno dopo il passaggio di consegne con il direttore Cono Federico, la seconda la prossima apertura della filiale di Ischia, oltre che di Nocera, e infine l’assunzione di Alessandro, giovane con autismo a Salerno. Michele Albanese racconta le sue tre emozioni in una intervista che andrà in onda questa sera dopo il tg. Il direttore generale non fa ancora un bilancio, lo farà tra un mese, della sua gestione della Monte Pruno, ma si sta apprestando al cambio di ruolo.