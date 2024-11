Per la Valdiano Volley test probante: ospite di domenica Marigliano

La pallavolo valdianese è a caccia del sesto successo consecutivo, la squadra gialloverde ospita l’Asd Tya Marigliano Volley domenica 24 novembre al Palazzetto di Sant’Arsenio a partire dalle 18:30.

Dopo aver portato a casa un’importante vittoria sul parquet di Ischia domenica scorsa col risultato di 0-3, la squadra allenata da Teodoro Cicatelli e Gerardo Tulimieri si prepara ad affrontare tra le mura amiche la compagine napoletana al momento nona in classifica a pari punti con l’Asd Pallavolo Battipaglia.



“Nonostante la distanza in classifica, non bisogna sottovalutare l’avversario e rimanere concentrati cercando di dare prova di una buona pallavolo”- ha fatto sapere coach Cicatelli. “La partita di domenica è difficile così come ogni altro incontro che si presenta. Dopo Ischia abbiamo lavorato con il pensiero rivolto a questa partita, cercando di trovare una soluzione al caso infortunio Lopez. Dobbiamo tenere alto il grado di attenzione e proveremo a non concedere la possibilità di vìolare il nostro domicilio“.

In programma domenica anche la sfida tra Nuova Vesuvio Volley, prima in classifica con una partita in più, e San Giuseppe Terzigno a 11 punti, a inseguire la squadra valdianese.

Per i gialloverdi è il momento di restare concentrati, imporre il proprio gioco con superiorità come hanno mostrato di saper fare soprattutto fuori casa, avere continuità nelle performance e nei risultati, evitando gli errori analizzati dalle partite passate.