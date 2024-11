Prima le esplosioni e poi il rogo: auto in fiamme a Sant’Arsenio

Paura questa mattina a Sant’Arsenio, dove in Piazza dei padri Domenicani un’automobile è stata avvolta dalle fiamme. L’auto era parcheggiata nell’area riservata al parcheggio per i residenti e per genitori e docenti. Nella stessa area, si trova, infatti, la Scuola Primaria del paese, che oggi, essendo sabato, era chiusa.

Prima si sono udite delle esplosioni e poi è divampato il rogo che ha distrutto completamene la vettura. Sul posto la Polizia Municipale di Sant’Arsenio, i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza.