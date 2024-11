Progetto “Valle delle Radici: le Terre dei Migranti”. Realizzazione di un Murales dedicato a Joe Petrosino a Padula

Il 26 novembre 2024, alle ore 10:30, nel cuore del centro storico di Padula, in Piazza Cairoli, verrà realizzato un importante murales dedicato a Joe Petrosino, il celebre poliziotto italo-americano originario di Padula. L’opera, che celebra la figura di Petrosino e la sua eredità storica, sarà realizzata dall’artista Emanuele Sabatino e rappresenta un momento significativo all’interno del progetto “Valle delle Radici: le Terre dei Migranti.”

Joe Petrosino, nato a Padula nel 1860 e divenuto un simbolo della lotta contro la criminalità organizzata negli Stati Uniti, è una figura emblematica che ha contribuito a rafforzare il legame tra la comunità italiana e quella americana. La sua vita, caratterizzata da coraggio e determinazione, sarà ora celebrata in modo visibile e artistico, lasciando un’impronta duratura nella memoria storica di Padula.

La realizzazione del murales coinvolgerà le classi III A e III B della scuola secondaria di primo grado “A. Sanseviero” di Padula, che parteciperanno all’evento accompagnate dai rispettivi docenti. Prima di assistere alla realizzazione dell’opera, gli studenti avranno l’opportunità di visitare la Casa Museo Joe Petrosino, un luogo che conserva la memoria e l’eredità di questo straordinario personaggio.

Dopo la visita al museo, gli studenti si sposteranno in Piazza Cairoli, dove, insieme all’artista Emanuele Sabatino, avranno modo di approfondire la tecnica del murales e comprendere il processo creativo dietro l’opera. Un’occasione unica per i ragazzi di esplorare la storia di un illustre concittadino, vivere direttamente l’esperienza di un’opera d’arte in divenire e comprendere l’importanza di iniziative artistiche che valorizzano il patrimonio culturale e storico del territorio.

Questo evento si inserisce nell’ambito del progetto “Valle delle Radici: le Terre dei Migranti”, una serie di iniziative dedicate alla memoria e alla storia delle migrazioni, che intendono stimolare nei giovani il rispetto per le proprie radici e per il valore della diversità. La realizzazione del murales, infatti, non è solo un omaggio a Joe Petrosino, ma anche un modo per sensibilizzare le nuove generazioni sul significato di identità, emigrazione e integrazione.