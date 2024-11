Scoppia un incendio all’ospedale di Scafati: momenti di paura. Le rassicurazioni dell’Asl

Momenti di ansia e tensione ieri pomeriggio presso l’ospedale ” Mauro Scarlato” di Scafati a causa di un principio di incendio. L’area ad essere interessata, si apprende dall’Asl di Salerno, è stata una stanza della coordinatrice del reparto malattie infettive, nel corridoio di collegamento tra le due ali dell’ospedale , fortunatamente non all’interno del reparto dove erano presenti i pazienti.

Non si conoscono ancora le cause dell’incendio ma come conferma in una nota l’azienda sanitaria la situazione è tornata presto alla normalità, grazie all’efficiente funzionamento del sistema di gestione dell’emergenza antincendio realizzato dall’Azienda stessa negli ultimi due anni, efficace inoltre anche l’intervento del personale interno e dei Vigili del fuoco. La Direzione Ospedaliera rassicura la cittadinanza in quanto non vi è stata nessuna chiusura dei reparti e nessuna interruzione delle attività ma soprattutto nessun operatore o personale ha riportato danni o ferite. Pertanto la situazione in serata è ritornata presto alla normalità.