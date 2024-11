Trovato con la droga a Buonabitacolo, scatta l’arresto

Arresto per droga a Buonabitacolo. Le manette sono scattate nei giorni scorsi da parte dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Gli uomini del Nucleo operativo dell’Arma sotto il comando del capitano Martino Galgano hanno provveduto a far scattare le manette con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti l’uomo trovato in possesso di droga non meglio specificata e con la Procura che tiene il riserbo.

L’arresto rientra nei controlli del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina .