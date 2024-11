Angelo Raffele Marmo vince il “Premio Nazionale Giornalismo e Multimedialità Cilento, Vallo di Diano e Alburni”

Anche quest’anno il Centro Studi Tegea ha organizzato il “Premio Nazionale Giornalismo e Multimedialità Cilento, Vallo di Diano e Alburni” con la finalità di suscitare un nuovo interesse verso le zone del Cilento e del Vallo di Diano da parte di scrittori e giornalisti che possano, in tal modo, promuoverle anche a livello nazionale. La cerimonia di assegnazione del riconoscimento si è tenuta lo scorso sabato sera ad Atena Lucana, durante la cena di gala che ogni anno viene organizzata per tale occasione. L’incontro, moderato dal presidente del Centro Studi Tegea, Pietro Coiro, e dalla giornalista Federica Pistone, ha visto come vincitore Angelo Raffaele Marmo, giornalista professionista e scrittore, Condirettore del Quotidiano Nazionale “Il Resto del Carlino”, “La Nazione” e “Il Giorno” e di quotidiano.net. A Marmo è stato riconosciuto il prestigioso premio per l’approfondita conoscenza delle tematiche legate al welfare e alla previdenza, per la direzione di riviste specializzate e pubblicazioni nel settore sociale e lavorativo, e per il suo impegno nella diffusione di informazioni utili a lavoratori e cittadini attraverso portali e testate giornalistiche.

Numerosi sono stati, inoltre, i riconoscimenti assegnati. A riceverli sono stati: Enrico Coiro, Beniamino De Michele, don Angelo Fiasco, don Marco Jaroslav, Semehen, Pietro Marmo, Aldo Rescinito, don Martino Romano, Lilino Tacelli e Giuseppe Vuolo. Riconoscimenti speciali sono andati ai dottori Arsenio Cutolo, Stefano Federico e Luigi Pandolfo.

La manifestazione, giunta alla sua diciannovesima edizione, ha portato nel Vallo di Diano personalità di caratura nazionale facendo conoscere le potenzialità di cui dispone il territorio anche al di fuori dell’ambito regionale.