 Se Non ora Quando Vallo di Diano distribuisce i “violentometri” nelle farmacie del Vallo di Diano

Sabato scorso, il Comitato “Se non ora quando” del Vallo di Diano ha lanciato una significativa campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere, presentando la distribuzione dei “violentometri” presso le farmacie della zona. Questo strumento, progettato per essere un “segnalibro speciale”, rappresenta un passo importante nel combattere la violenza maschile sulle donne, offrendo un modo tangibile per riconoscerne e affrontarne le diverse forme.

Il violentometro è un dispositivo pensato per aiutare le donne a identificare e valutare i comportamenti violenti che possono subire. All’interno sono elencati, in ordine decrescente, vari comportamenti abusivi, suddivisi in tre raggruppamenti distinti. Ogni comportamento è accompagnato da consigli pratici su come reagire, fornendo così un supporto immediato e una guida utile per le vittime di violenza.

Il sottotitolo del violentometro, “Anche la violenza si misura”, è emblematico: esso sottolinea il fatto che la violenza non si presenta sempre in forme estreme o manifeste. Spesso, infatti, essa ha inizio con atti di umiliazione, derisione o altre forme di violenza psicologica, che possono facilmente degenerare in comportamenti più gravi e diretti.

Con la diffusione del violentometro, il comitato “Se non ora quando Vallo di Diano” intende contribuire attivamente alla sensibilizzazione sul tema del contrasto alla violenza maschile sulle donne, convinto che il suo sia un piccolo tassello che, insieme ad altre forme di impegno sociale, possa tentare di porre un argine a tale piaga della società.

La campagna ha visto un’ottima partecipazione e l’entusiasmo degli operatori delle farmacie che hanno accolto l’iniziativa, condividendo l’importanza di questo progetto nella lotta contro la violenza.