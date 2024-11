Salerno.Due esplosioni di bombe carta nella notte. Paura tra i residenti

Esplosi due ordigni di fattura artigianale intorno alle 23 dello scorso Lunedì, in via D’aniello a Salerno, nei pressi di Casa Manzo. sono stati fatti esplodere ieri sera, intorno alle 23, in via d’Aniello, nella zona di Casa Manzo. Il forte boato ha allarmato i residenti della palazzina al civico 6, dove abitano anche tre calciatori della Salernitana.

Sul posto, sono intervenute le forze dell’ordine, con i poliziotti della sezione volanti che questa mattina, insieme alla polizia scientifica, hanno avviato i rilievi tecnici per chiarire la dinamica e la natura dell’episodio. L’ipotesi prevalente è che si tratti di un gesto intimidatorio, ma resta da accertare chi fosse il bersaglio dell’azione.

Le autorità, insieme agli agenti della Digos, stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area per individuare elementi utili alle indagini.