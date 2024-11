Lo stilista, Antonio Martino, originario di Roscigno alla conquista di Hong Kong: tra i designer italiani invitati all’evento dedicato alla moda sostenibile

L’Hong Kong Fashion Summit 2024, in programma dal 26 al 28 novembre, è un evento di riferimento nel panorama della moda sostenibile. Con un focus sull’innovazione nel settore tessile e sul rispetto per l’ambiente, questa edizione si propone di esplorare i temi più attuali e rilevanti della moda contemporanea. L’Italia, in qualità di Paese partner, conferma la sua leadership globale in questo ambito, grazie a una proficua collaborazione tra il Consolato Generale a Hong Kong e la Clothing Industry Training Authority, che organizza l’evento.

Location dell’evento, il Palace Museum, dove si svolgeranno seminari, workshop e approfondimenti a cui parteciperanno noti fashion designers italiani. Tra loro, lo stilista originario di Roscigno, Antonio Martino, insieme anche ad Italo Marseglia e Francesco Saverio Matera, titolari di marchi emergenti, nonché illustri accademici.

Nell’intervento introduttivo, il Console Generale, Carmelo Ficarra, ha messo in luce il ruolo fondamentale dell’Italia nel settore tessile, sottolineando i significativi risultati raggiunti dal sistema produttivo nazionale. Ha posto l’accento sulla sinergia tra moda e sostenibilità, un tema cruciale per il futuro dell’industria

“La conferenza, ha scritto sulla sua pagina Facebook, Antonio Martino, è stata piena di idee stimolanti, discussioni innovative e una celebrazione del futuro della moda. Grazie agli organizzatori e al fantastico pubblico per questa indimenticabile esperienza”.

Antonio Martino è reduce da un’altra grande soddisfazione: l’apertura di un suo atelier nel cuore di Roma, nella splendida Via del Corso. Una vetrina prestigiosa per i suoi preziosi abiti. Ogni capo è realizzato su misura, combinando tecniche tradizionali con dettagli contemporanei a tessuti di grande pregio. Un esemplare rappresentante del Made in Itay, reinterpretato con un occhio internazionale. Uno stile apprezzato all’estero, come dimostra l’invito ad Hong Kong alla prestigiosa manifestazione in corso.