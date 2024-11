Salerno, torna “Jazz in Luce e Fiabe” per Luci d’Artista

Inizia il countdown per l’accensione delle Luci d’Artista e, con esse, la ricca rassegna di eventi in città. «Jazz in Luce» e «Fiabe per Luci d’Artista» sono il risultato di un’iniziativa di Confcommercio Campania, realizzata grazie alla collaborazione con il Comune di Salerno e il supporto della Camera di Commercio di Salerno.

Da dicembre a gennaio, il calendario delle due manifestazioni offre numerosi appuntamenti. Tre giovedì saranno dedicati a tre concerti per gli amanti della buona musica, che potranno incontrarsi in Piazza Portanova. La decima edizione del festival «Jazz in Luce», sotto la direzione artistica di Stefano Giuliano e in collaborazione con Sofy Music, presenta un cartellone ricco di eventi.

Il primo concerto avrà luogo il 5 dicembre con Groove At Home, un giovane progetto che mira a reinterpretare i brani più celebri della musica italiana e internazionale in chiave funk-soul. Il 12 dicembre sarà la volta del trio Sister Sounds, mentre il 19 dicembre torneranno a Salerno i C’ammafunk. Tutti i concerti inizieranno alle 19.

Parallelamente, il Teatro Augusteo di Salerno ospiterà la settima edizione di «Fiabe per Luci d’Artista», a cura della Compagnia dell’Arte con la regia di Antonello Ronga. Quest’anno, la rassegna avrà come tema i buoni sentimenti, proponendo quattro family show, già divenuti dei classici. Si inizia il 7 dicembre con «Miracolo a Notre Dame», seguito da «Il Grinch e il miracolo di Natale» il 21 dicembre, che racconterà la storia del goffo e peloso mostriciattolo verde. La magica notte di Natale sarà rappresentata da «Il Principe Schiaccianoci» il 29 dicembre, e infine, il giorno dell’Epifania, andrà in scena «Hakuna Matata».

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 18.30 e l’ingresso è libero fino a esaurimento posti. I negozi e le attività che hanno sostenuto l’iniziativa metteranno a disposizione inviti gratuiti che i clienti potranno ritirare per garantirsi un posto in platea.