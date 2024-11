Expo Sposi 2025: a Padula un evento dedicato ai futuri sposi del Vallo di Diano

Padula si prepara ad accogliere la Expo Sposi 2025, un evento imperdibile per tutte le coppie che desiderano pianificare il proprio matrimonio con cura e originalità. La manifestazione si terrà il prossimo 1° dicembre presso la sede di Fil.Ma.P Arredamenti S.R.L., un punto di riferimento nel territorio del Vallo di Diano.

La giornata inizierà alle ore 10:00 con un aperitivo di benvenuto per accogliere i partecipanti in un’atmosfera conviviale e romantica. A disposizione dei visitatori ci saranno numerosi stand espositivi, con esperti del settore pronti a offrire consulenze e soluzioni personalizzate per ogni aspetto del grande giorno: dagli abiti agli addobbi, dal catering alla musica, passando per bomboniere, liste nozze e fotografia.

La Expo Sposi 2025 rappresenta un’opportunità unica per conoscere le migliori realtà locali e scoprire le ultime tendenze per rendere il giorno del matrimonio davvero indimenticabile.

L’evento clou della giornata sarà la sfilata di abiti da sposa e da cerimonia, in programma alle ore 18:30. Curata dall’atelier Sartoria Rosita, la passerella sarà un tripudio di eleganza e creatività, con modelli unici pensati per soddisfare i gusti e i sogni di ogni coppia.