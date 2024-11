Il Comune di Pollica vince il premio “Smartphone d’Oro 2024” nella categoria Enti Locali

Il Comune di Pollica ha ricevuto il prestigioso riconoscimento Smartphone d’Oro 2024 nella categoria Enti Locali, assegnato a Roma durante il Super Day di PA Social. Il premio, ideato dall’associazione PA Social, celebra le migliori esperienze di comunicazione e informazione pubblica digitale in Italia.



Il successo di Pollica è il risultato di un progetto innovativo che coniuga comunicazione digitale e nuove tecnologie, tra cui la realtà aumentata, per valorizzare il territorio e offrire servizi di qualità a cittadini e turisti. Un punto di riferimento del progetto è stato il monumento digitale ad Angelo Vassallo, un omaggio interattivo alla memoria del Sindaco Pescatore, creato e donato al comune di Pollica da Marco Del Sorbo, Esperto di comunicazione e strategie digitali. Questo riconoscimento è anche il frutto di un ampio processo di digitalizzazione messo in atto dal Comune negli ultimi anni. Il digitale, infatti, è diventato uno strumento fondamentale per migliorare i servizi e l’interazione con i cittadini, con l’obiettivo di rendere sempre più efficiente l’amministrazione locale.



“Questo premio rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la comunità di Pollica. Attraverso il digitale, abbiamo reso omaggio a un grande uomo come Angelo Vassallo, mostrando come tecnologia e memoria possano unirsi per creare innovazione e bellezza,” ha dichiarato il Sindaco di Pollica, Stefano Pisani. “In questi anni, abbiamo investito molto nella digitalizzazione e continueremo a migliorare in futuro. Con il nuovo sito comunale, abbiamo semplificato l’accesso e l’interazione con la pubblica amministrazione, rendendo i servizi più trasparenti e facilmente accessibili. Questo è solo uno dei tanti passi che compiamo verso un futuro sempre più innovativo per la nostra comunità.”

Adriano Maria Guida, consigliere comunale di Pollica delegato alla comunicazione pubblica e promotore della candidatura, ha sottolineato: “Questo riconoscimento dimostra come il digitale non sia solo uno strumento di servizio, ma anche un potente veicolo culturale e sociale. Siamo felici di vedere il nostro lavoro premiato e ci impegniamo a continuare su questa strada, valorizzando il nostro territorio e i suoi cittadini con progetti che guardano al futuro.”

Tra le novità introdotte, si segnala anche il sito Marina di Acciaroli, che consente ai diportisti di prenotare con facilità il posto barca, e le Isole Ecologiche Smart, attive 24 ore su 24. Queste isole permettono ai cittadini di conferire i rifiuti in modo veloce grazie all’utilizzo del QR code. Il progetto premiato consiste in un video di due minuti, disponibile sul canale YouTube ufficiale del comune, realizzato grazie al contributo di Sara Del Sorbo, responsabile e co-ideatrice del progetto, Mario Zammarrelli, Content Creator di Cilento Stories e Francesca Ripoli, Coordinatrice del Forum dei Giovani di Pollica. Il filmato evidenzia come il digitale possa diventare una leva per la promozione del territorio e il miglioramento dei servizi ai cittadini e ai turisti. Il premio è un’ulteriore conferma del ruolo di Pollica come laboratorio di innovazione nel cuore del Cilento, dove tradizione e rivoluzione digitale si incontrano, senza lasciare indietro nessuno.