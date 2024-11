Approvata in Campania una legge sui disturbi alimentari. Tra i promotori anche i consiglieri Matera e Pellegrino

La Campania ha ufficialmente una legge per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, problema che riguarda sempre di più i giovani e che vede la Campania, con 600 casi l’anno, in vetta alle regioni con il maggior numero di diagnosi insieme con Calabria e Sardegna. La proposta di legge, ad iniziativa dei consiglieri Corrado Matera, Tommaso Pellegrino, Valeria Ciarambino , Vincenzo Alaia, Luigi Abbate, Stefano Caldoro, Bruna Fiola, Vittoria Lettieri, Giuseppe Sommese, Vincenzo Ciampi, Loredana Raia e Roberta Gaeta, è stata illustrata in aula dal consigliere Alaia.

La legge, che è stata approvata all’unanimità, prevede l’attivazione presso i pronto soccorso della Regione del “Percorso Lilla”, sulla base di un documento elaborato a partire dal 2018 dal Ministero della Salute, per promuovere l’attivazione di ulteriori interventi funzionali al riconoscimento e alla presa in carico precoci dei soggetti affetti da Dna, tra cui la programmazione di attività di screening da effettuarsi in ambito scolastico, sportivo e di aggregazione giovanile con la collaborazione dei servizi sociali e dei servizi competenti delle Asl. Inoltre, la proposta di legge prevede che l’Osservatorio epidemiologico regionale effettui indagini finalizzate a fornire dati affidabili concernenti i Dna, e che la Regione garantisca un’adeguata dotazione di personale alla Rete; nell’ambito dei contesti dedicati alla cura di tali patologie.