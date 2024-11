Festa dell’Albero a Sassano: un evento di amore per la Natura

In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, Sassano ha ospitato la Festa dell’Albero, un evento che ha coinvolto con entusiasmo gli alunni e le alunne della Scuola Primaria, accompagnati dalla loro preside Patrizia Pagano e loro insegnanti. La manifestazione ha avuto luogo all’ombra degli alberi, simbolo della bellezza e della vitalità della natura, grazie alla presenza del vicesindaco Gianfranco Russo e l’assessore Gaetano Spano affiancato dai membri della comunità montana.

Un contributo significativo è stato fornito dal Nucleo Carabinieri Forestali del Parco Nazionale della stazione di Teggiano, guidati dal Maresciallo Capo, Antonio Mattia. Gli alunni, appassionati e curiosi, hanno ricevuto utili informazioni sulla piantumazione e la cura degli alberi, e hanno avuto l’opportunità di piantare due nuovi alberi: un albero di frassino e un albero di sughero. Il luogo scelto per l’operazione è stato il cortile della scuola Giovanni Falcone. I bambini e le bambine hanno preparato per l’occasione dei lavoretti creativi, poesie, balli e canti, dimostrando il loro impegno e la loro sensibilità verso la salvaguardia dell’ambiente. La partecipazione attiva e l’ascolto attento delle spiegazioni fornite dal nucleo Carabinieri Forestali hanno reso la giornata ancora più speciale, trasformando una semplice attività di piantumazione in un momento di apprendimento e di consapevolezza.

“Ho preso parte con grande piacere alla festa dell’albero, all’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Falcone” di Sassano, ha dichiarato Gaetano, assessore della Comunità Montana Vallo di Diano. È stato un momento importante di riflessione e di sensibilizzazione sulla tutela ambientale .Un grazie ai Carabinieri Forestali che attraverso il Maresciallo Antonio Mattia hanno spiegato l’importanza della festa a tutti i bambini presenti. I complimenti alla Preside Patrizia Pagano e a tutti i docenti per l’organizzazione della giornata, articolata in più momenti e che sicuramente ha creato un opportunità di approfondimento e accrescimento per tutti i giovani studenti, che hanno potuto vedere praticamente come si pianta un albero, aiutati dagli operai del nostro Ente Montano”.