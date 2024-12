Albero caduto all’ Unisa: tra i feriti anche un giovane di Petina

C’è anche un 25enne di Petina tra i feriti dopo la caduta di un albero nel campus universitario di Fisciano. Il giovane è ricoverato in ospedale a Salerno, insieme ad un 20enne di Altavilla Silentina. Più gravi, invece, le condizioni di un 25enne di Eboli che si trova ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva del “Ruggi” per via delle lesioni riportate al bacino e al cranio.

L’incidente si è verificato intorno alle 13.40, ora in cui molti dei presenti nel campus si trovavano in mensa. Le forti raffiche di vento hanno provocato il crollo del pino, alto 15 metri, che è poi rovinato su 5 persone. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, unitamente ad un’autogru, per liberare i feriti rimasti incastrati sotto le fronde dell’albero. Sul caso indagano gli agenti del posto di Polizia situato all’interno del Campus di Fisciano. L’area, dopo i rilievi effettuati dalla Polizia Scientifica, è stata posta sotto sequestro.